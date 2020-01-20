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Зеленский обиделся из-за отказа Израиля

Зеленский обиделся из-за отказа Израиля
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинский президент хотел выступить на форуме, но ему не разрешили

Представителям Украины не дадут слово на форуме памяти холокоста, который пройдет в Израиле в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом рассказал  президент Владимир Зеленский.

Четверть евреев, погибших в результате холокоста, были родом с Украины, напомнил глава Незалежной. Он считает, что ему следовало бы выступить на форуме, однако в Израиле решили иначе, пишет The Times of Israel.

Израильский МИД ранее выразил протест в связи с прославлением на Украине тех, кто в ответе за убийства евреев. Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны, отмечает РИА "Новости".

В Израиле 22 и 23 января состоится Всемирный форум памяти холокоста. Президент Польши Анджей Дуда уже заявил, что не поедет на церемонию, так как организаторы мероприятия не предоставили ему слово. Однако в СМИ появилась информация, что он отменил визит из-за того, что главным гостем на встрече станет президент России Владимир Путин.

Освенцим (Аушвиц) был крупнейшим фашистским лагерем смерти, это один из главных символов холокоста. Там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составили евреи. Красная армия освободила концлагерь 27 января 1945 года.

Ранее поляки потребовали от Израиля отменить выступление Владимира Путина.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пшекам вообще делать нечего, так как пшеки это те же фашисты, только польские.
Гость
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Нечего фашистам делать на антифашистском форуме.
Гость
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тю, а шо так. Зеля бы вышел в форме СС с шевронами мертвой головы , зиганул бы и прокричал речь.
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