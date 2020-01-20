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На Украине оправдались за уничтожение русских школ

На Украине оправдались за уничтожение русских школ
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Дискриминацию объяснили исторической близостью народов

На Украине полностью отменяют обучение на русском языке после четвертого класса, потому что он очень схож с украинским. Такое объяснение дискриминационной языковой политике Киева дала министр образования и науки Незалежной Анна Новосад.

По словам министра, русским детям будет легко перейти на мову, поскольку эти два языка давно смешаны в быту. "Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным", – цитирует ее "Интерфакс".

Ранее Рада утвердила закон, по которому с сентября 2020 г. обучение на русском языке для детей начиная с пятого класса оказывается под запретом. При этом в венгерских школах на Украине на мове будут вести сначала только 20% уроков, а для крымских татар украинский язык так и останется иностранным.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Будь проклята эта ваша смешная, уродливая, нужная только жлобам - МОВА! Она звучит куак издевательство над русским языком.
Гость
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нет никакого украинского языка. Есть селюковый диалект русско-польско-турецкого
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