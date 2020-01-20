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Зеленский заговорил об уходе с поста президента

Зеленский заговорил об уходе с поста президента
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пощады не будет никому

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покинет свой пост, если его обвинят в коррупции. Об этом он заявил в интервью газете The Times of Israel, отвечая на вопрос, связанный с обвинениями израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

 Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции – а не в какой-то политической вещи – чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку, – приводит цитату из интервью газета "Вечерняя Москва".

Зеленский добавил, что отчаянно сражается с коррупцией в стране и уже уволил несколько тысяч прокуроров.

Как напоминает "ФедералПресс", ранее премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку, однако президент не принял ее. Лидер Незалежной объяснил, что дает главе кабмина и правительству шанс.

Что касается Нетаньяху, то недавно израильский премьер попросил кнессет предоставить ему парламентскую неприкосновенность, после того как его обвинили в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Президента Украины также спросили по поводу поездки в Израиль на мероприятие, посвященное памяти жертвам Холокоста. Зеленский сказал, что поедет, даже несмотря на то что ему не предоставили там слова. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость у Влада
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Как и у каждого служителя Мельпомены у него нет понимания по какую сторону он баррикад, вот и мечется как Павел Мечик из романа А.А. Фадеева "Разгром"
Гость
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Зеленский, прекрати войну, отведи ВСУ - и всё! Дончане не пойдут брать Киев! Это не понятно тебе и твоим милым, любимым радикалам бандеровцам? Что вы все там за олухи?
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