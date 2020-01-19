В Незалежной осознали, к чему ведет зависимость от Запада

Кураторы ведут страну к полному развалу. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, народу необходимо как можно скорее разъяснить, что процесс "ликвидации" Украины уже запущен.

"И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", – отметила она в эфире канала ZIK.

На сегодняшний день Незалежная зависима от западных кураторов и стала страной, которую каждый использует для достижения собственных целей. Тимошенко призвала украинцев признать, что государство утратило независимость, заменив жизнь в своих интересах существованием по "советам извне".

Лидер оппозиционной партии обозначила два сценария, которые ждут страну. Либо власти покончат с "таким положением дел", либо продолжать бездействовать, что лишит Незалежную ресурсов и собственности. Напомним, речь идет о скандальном законопроекте, который с октября этого года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. В ноябре 2019 года документ в первом чтении приняла Рада.

Ранее Тимошенко на фоне "кассетного скандала" назвала украинского лидера Владимира Зеленского некомпетентным и предложила лишить его полномочий.