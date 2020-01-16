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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими соратниками в правительстве должны покинуть должности после того, как в интернете были обнародованы аудиозаписи с совещания в кабмине. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Эту власть всю надо снимать – от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел", – сказала газовая принцесса, комментируя скандал с "прослушкой" премьер-министра Алексея Гончарука.
По ее словам, уже давно понятно, что украинцы "
выбрали безграмотных политиков", сообщают местные "Вести".
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