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Тимошенко призвала Зеленского к отставке на фоне кассетного скандала

Газовая принцесса гонит "пустоголового" лидера страны и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими соратниками в правительстве должны покинуть должности после того, как в интернете были обнародованы аудиозаписи с совещания в кабмине. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Эту власть всю надо снимать – от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел", – сказала газовая принцесса, комментируя скандал с "прослушкой" премьер-министра Алексея Гончарука.

По ее словам, уже давно понятно, что украинцы " выбрали безграмотных политиков", сообщают местные "Вести".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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