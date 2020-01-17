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Украина встала в очередь за черными ящиками сбитого "Боинга"

Украина встала в очередь за черными ящиками сбитого "Боинга"
Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев обратится за помощью к другим странам

Украина заявила о своем праве вести расследование авиакатастрофы в Иране. В Киеве хотят получить бортовые самописцы сбитого под Тегераном "Боинга". Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Было бы идеально иметь сами ящики физически на территории Украины, поскольку мы потеряли самолет, у нас есть право вести расследование",

цитирует РИА "Новости" слова министра в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что сейчас Украина и Иран эффективно сотрудничают, однако, если Киев не добьется расшифровки бортовых самописцев на своей территории, он обратится за помощью к другим странам.

Украинский "Боинг 737" рухнул 8 января спустя пару минут после вылета из аэропорта Тегерана, погибли все 176 человек, находившихся на борту. Позже иранские военные заявили, что  сбили  самолет ракетой и это произошло случайно.

Ранее сообщалось, что расследование крушения самолета доверили Франции и черные ящики отправили туда. Однако затем пообещали расшифровать их на территории Украины.

Карина СИРАЗОВА

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