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Украинцы тоскуют по российским интернет-ресурсам

Украинцы тоскуют по российским интернет-ресурсам
Фото:vk.com/about/www.globallookpress.com
Граждане усомнились в опасности российских социальных сетей

На сайте президента Украины опубликована петиция к главе государства Владимиру Зеленскому с предложением снять запрет на российские интернет-ресурсы. 

Автором обращения стал украинец Дмитрий Каминский, уточняет "ФедералПресс". По его словам, российские социальные сети не наносят вреда гражданам страны и Украине в целом. 

К настоящему моменту под обращением подписались более 60 человек. Чтобы президент рассмотрел обращение, необходимо, чтобы петицию поддержали 25 тысяч человек. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Ответ на "петицию" прост: Нравится РФия? Чемодан- вокзал- и живи в "стране своей мечты"!
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