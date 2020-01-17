Граждане усомнились в опасности российских социальных сетей

На сайте президента Украины опубликована петиция к главе государства Владимиру Зеленскому с предложением снять запрет на российские интернет-ресурсы.

Автором обращения стал украинец Дмитрий Каминский, уточняет "ФедералПресс". По его словам, российские социальные сети не наносят вреда гражданам страны и Украине в целом.

К настоящему моменту под обращением подписались более 60 человек. Чтобы президент рассмотрел обращение, необходимо, чтобы петицию поддержали 25 тысяч человек.