Президент попробует разобраться, уважает ли его глава кабмина

Премьер Украины Алексей Гончарук решил уйти с поста главы правительства Украины на фоне скандальной аудиозаписи, на которой министры и он говорят, что у лидера Незалежной "примитивное понимание экономических процессов", и предложили объяснить курс гривны на примере стоимости оливье в будущем году.

Свое решение на своей странице в Facebook Гончарук объяснил тем, что хотел избежать любых сомнений в уважении и доверии к президенту. И добавил, что выложенные в интернете файлы считает смонтированными с целью искусственно создания представления, что кабмин якобы не уважает президента.



Теперь заявление премьера о сложении полномочий рассмотрит "некомпетентный" Зеленский. Если он подпишет документ, то, по закону, придется распустить все правительство.

Ранее на Украине опубликовали аудиозаписи, в которых люди с голосами премьера, замглавы Нацбанка и министра финансов нелестно отзываются о компетенции действующего президента Владимира Зеленского. А человек с голосом Гончарука и вовсе называет себя "полным профаном в экономике", потому что юрист.