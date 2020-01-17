Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Премьер Украины подал в отставку из-за салата оливье

Премьер Украины подал в отставку из-за салата оливье
Алексей Гончарук. Фото:Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеСудьбу нового премьера Украины решит Запад
Президент попробует разобраться, уважает ли его глава кабмина

Премьер Украины Алексей Гончарук решил уйти с поста главы правительства Украины на фоне скандальной аудиозаписи, на которой министры и он говорят, что у лидера Незалежной "примитивное понимание экономических процессов", и предложили объяснить курс гривны на примере стоимости оливье в будущем году. 

Свое решение на своей странице в Facebook Гончарук объяснил тем, что хотел избежать любых сомнений в уважении и доверии к президенту. И добавил, что выложенные в интернете файлы считает смонтированными с целью искусственно создания представления, что кабмин якобы не уважает президента.

Теперь заявление премьера о сложении полномочий рассмотрит "некомпетентный" Зеленский. Если он подпишет документ, то, по закону, придется распустить все правительство.

Ранее на Украине опубликовали аудиозаписи, в которых люди с голосами премьера, замглавы Нацбанка и министра финансов нелестно отзываются о компетенции действующего президента Владимира Зеленского. А человек с голосом Гончарука и вовсе называет себя "полным профаном в экономике", потому что юрист.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
вранье все,в свино агро державе нормальный командир,мало того что еврей так еще и на пианино отбучивает так что мама не горюй,а что свиньям еще нужно.с утра вместо гимна и на ночь послухают выступление пианиста и счастливы
Наблюдатель
Ответить
У укров нема собственного мнения. Как обезьяны - смотрят через вырытый забор что у соседей сделали, то теперь и самим надо.
1
новости партнеров
Загрузка...

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей