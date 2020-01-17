Уход с поста произошел на фоне недавнего скандала со слитыми в интернет аудиозаписями

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку, передает телеканал "360".

Как уточняет РИА ФАН, этот пост политик занимал с августа 2019 года.

На днях на YouTube распространили аудиозаписи, на которых несколько человек, в том числе, как предполагается, Гончарук, обсуждают экономику страны и украинского президента Владимира Зеленского. Человек, в чьем голосе определили украинского премьера, признал, что "он полный профан в экономике".