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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку, передает телеканал "360".
Как уточняет РИА ФАН, этот пост политик занимал с августа 2019 года.
На днях на YouTube распространили аудиозаписи, на которых несколько человек, в том числе, как предполагается, Гончарук, обсуждают экономику страны и украинского президента Владимира Зеленского. Человек, в чьем голосе определили украинского премьера, признал, что "он полный профан в экономике".
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