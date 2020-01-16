Незалежная обсуждает слитые в Интернет аудиозаписи разговоров членов кабмина о главе государства

Второй день жителей Украины веселит представление а-ля "Квартал 95" – в Сети распространяют файлы совещания, на котором присутствуют якобы премьер-министр страны Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий, его заместитель Екатерина Рожкова, чиновница Минфина Александра Бетлий, работник НБУ Дмитрий Сологуб и министр экономики Тимофей Милованов. Все эти милые люди дружно обсуждают экономическую неграмотность президента Владимира Зеленского.

В интернете опубликованы уже три видеозаписи, которые в местных СМИ прозвали "кассетным скандалом". Отмечается, что разговор членов правительства был сделан 16 декабря прошлого года на совещании у главы кабмина.

На первой записи, выложенной на YouTube-канале "Как обмануть президента", Гончарук, который, кстати, назвал себя профаном в экономике, заявил, что у Зеленского "туман в голове" и "очень примитивное, простое понимание экономических процессов".

"Пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта [фигня] на тему облигаций. А она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", – говорит на пленке человек с голосом, похожим на Гончарука.

Во второй части аудиозаписи он сообщает собравшимся о проседании экономического роста, что у них "планов нет", власть будут обвинять в "ухандохивании экономики". Также упоминаются долгожданные зимние премии, которые руководство Незалежной как раз получило.

В обнародованной сегодня третьей части "тайной вечере" правительства пан Гончарук предлагает объяснить президенту ситуацию в экономике на примере стоимости салата оливье.

"Ему надо сказать: "Смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже, чем в этом"", – говорит якобы премьер-министр.

В ходе разговора замглавы Нацбанка Рожкова сообщает, что на Украине скоро начнут бунтовать вкладчики банков. "Серьезно?" – спрашивает Гончарук. "Ну, да, ставки пойдут вниз", - отвечает бакирша.

Гончарук полагает, что Зеленскому "надо рассказать истории: смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло с валютой, вот это произошло с вот этим. У него в голове появится внятная картинка".

Отметим, что весь разговор члены правительства ведут на русском языке.

Сегодня пресс-служба Управления госохраны отчиталась, что информация о "сливе" аудиозаписи с совещания Гончарука не соответствует действительности. Ведомство попросило СМИ "не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины".

