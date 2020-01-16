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Украина уничтожила все русские школы

Украина уничтожила все русские школы
Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Русскоязычных детей лишила права знать родной язык

Сегодня депутаты Верховной рады, следуя протоптанным экс-президентом Петром Порошенко путем, окончательно расправилась с русским языком, приняв законопроект "О полном общем среднем образовании". Об этом говорится на сайте парламента.

Данный документ ликвидирует на Украине русскоязычные школы.

Согласно законопроекту, все дети граждан страны, считающие родным для себя язык Пушкина и Толстого, будут изучать его вместе с украинским в начальной школе. С пятого класса не менее 80% предметов школьники обязаны постигать на мове. Отдельные русскоязычные программы обучения отменяются. Школьникам оставили право изучать на родном языке лишь некоторые предметы.

Повезло тем представителям нацменьшинст, которые используют языки Евросоюза. Для них массовая украинизация будет смягчена.

Так, образование для венгерских детей в начальной школе будет также проходить на родном языке параллельно с мовой. С пятого класса на украинском оставили 20% предметов, эта доля дойдет до 40% к девятому классу. В 10-м и 11-м классах на мове будет изучаться 60% предметов.

Больше всего повезло крымским татарам. Их дети получат образование на родном языке параллельно с изучением украинского с 1 по 11 (12) класс, пишет УНИАН.

Школьникам оставлено право выбрать индивидуальную программу обучения, однако система государственной итоговой аттестации остается общей для всех выпускников страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кедр
Ответить
Нету там никаких русскоязычных детей, все он граждане Украины, дети своих родителей - граждан Украины. Запомните это, утырки!!!
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