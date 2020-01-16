Глава государства вспомнил о боях за донецкий аэропорт и навлек на себя гнев народа

Сегодня Незалежная отмечает День памяти защитников воздушной гавани Донецка, в связи с чем президент страны Владимир Зеленский написал пост в Facebook, напомнив о 200 погибших там атошников.

Однако некоторые украинцы набросились на лидера нации с критикой, указав ему, что такие даты публично нужно отмечать с утра, а не к вечеру. Действительно, сообщение то ли сам Зеленский, то ли его пресс-служба разместили только в 18:24 по мск 16 января.

"У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги". Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-нибудь будет защищать Украину", – говорится в сообщении президента.

По его словам, "киборги" устояли там, где не выдержал бетон,

и даже враг признал их несокрушимость. И двести погибших "заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни клочка украинской земли".

Некоторые пользователи посчитали это заявление Зеленского простой отпиской на фоне падающего рейтинга, а чернозем Незалежной пан президент разрешил продавать иностранцам. Орфография и пунктуация сохранены оригиналов:



"Горе наше горе... Утром такие сочувственные посты постьте! Лентяи. Официальный фейс государства, должны быть вежливыми, точными! Что же это вы только вспомнили про важную дату? Или для вас не важно?", " Аэропорт в Донецке разнесли в клочья. Дальше толк какой ? Землю жалко ? Чушь ! Вам людей не жалко !...", "О, на вечер, про Киборгов, вспомнили. А шо так? Пока Громада не напомнит, по голове "не настучит", сами не вспомните?", "Спасибо за русский язык в школах . За игорный бизнес . А причем тут угробленный аэропорт в Донецке ? Или надо заполнить паузу было ?".

Ранее сегодня Зеленский вызвал у народа еще одну волну негодования, подписав указ о снижении призывного возраста. Теперь в ВСУ начнут брать с 18-тилетнего возраста, а не по достижении 20 лет, как это было ранее.

