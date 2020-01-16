Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленского распекли за неуважение к "киборгам"

Зеленского распекли за неуважение к "киборгам"
Владимир Зеленский. Фото:Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава государства вспомнил о боях за донецкий аэропорт и навлек на себя гнев народа

Сегодня Незалежная отмечает День памяти защитников воздушной гавани Донецка, в связи с чем президент страны Владимир Зеленский написал пост в Facebook, напомнив о 200 погибших там атошников.

Однако некоторые украинцы набросились на лидера нации с критикой, указав ему, что такие даты публично нужно отмечать с утра, а не к вечеру. Действительно, сообщение то ли сам Зеленский, то ли его пресс-служба разместили только в 18:24 по мск 16 января.

"У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги". Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-нибудь будет защищать Украину", – говорится в сообщении президента.

По его словам, "киборги" устояли там, где не выдержал бетон,
и даже враг признал их несокрушимость. И двести погибших "заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни клочка украинской земли".

Некоторые пользователи посчитали это заявление Зеленского простой отпиской на фоне падающего рейтинга, а чернозем Незалежной пан президент разрешил продавать иностранцам. Орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Горе наше горе... Утром такие сочувственные посты постьте! Лентяи. Официальный фейс государства, должны быть вежливыми, точными! Что же это вы только вспомнили про важную дату? Или для вас не важно?", " Аэропорт в Донецке разнесли в клочья. Дальше толк какой ? Землю жалко ? Чушь ! Вам людей не жалко !...", "О, на вечер, про Киборгов, вспомнили. А шо так? Пока Громада не напомнит, по голове "не настучит", сами не вспомните?", "Спасибо за русский язык в школах . За игорный бизнес . А причем тут угробленный аэропорт в Донецке ? Или надо заполнить паузу было ?".

Ранее сегодня Зеленский вызвал у народа еще одну волну негодования, подписав указ о снижении призывного возраста. Теперь в ВСУ начнут брать с 18-тилетнего возраста, а не по достижении 20 лет, как это было ранее.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей