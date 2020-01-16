В отношения лидеров двух стран все время влезают проблемы третьих

Хакерская атака на украинскую компанию Burisma, в руководство которой входил Хантер Байден, может стать темой переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила сегодня старший советник главы администрации американского лидера Келлиэнн Конуэй.

"Конечно, возможно, он сделает это", – сказала она в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов, пишет ТАСС.

В четверг, 16 января, Нацполиция Украины возбудила уголовное дело о возможных кибератаках на сайты ряда отечественных компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95". Как уведомила пресс-служба МВД страны, сделано это было после того, как ведомство изучило данные, поступившие от разведки Штатов.

Еще ранее несколько американских СМИ, в том числе The New York Times, вышли с материалами о кибератаке на сайты украинских компаний с целью "похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами" их руководителей. "При этом отмечается, что хакерская атака, предположительно, совершена спецслужбами РФ", говорится в сообщении МВД.

Киев обратился к ФБР с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, распространенной в штатовских СМИ, и создать совместную международную следственную группу с участием фэбээровцев.