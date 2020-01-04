В России отреагировали на якобы сорвавшееся общение двух президентов

Американский лидер Дональд Трамп юлит и оправдывается за то, что попросту не захотел говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот позвонил ему в 2017 году. Такое мнение высказал бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента РФ Владимир Шевченко.

По его словам, "пропустить" звонок Трамп никак не мог. Ведь решение, отвечать или нет, принимает только глава государства. Тем более сложно представить, что сотрудники Белого дома молчали об этом несколько дней и информация всплыла случайно.

"Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться – это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент", – отметил Шевченко в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что Трамп устроил жуткий скандал, узнав о якобы пропущенном звонке от Путина. Об этом в своей книге написал американский журналист.