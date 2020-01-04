Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Трампа подняли на смех из-за звонка Путину

В России отреагировали на якобы сорвавшееся общение двух президентов

Американский лидер Дональд Трамп юлит и оправдывается за то, что попросту не захотел говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот позвонил ему в 2017 году. Такое мнение высказал бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента РФ Владимир Шевченко.

По его словам, "пропустить" звонок Трамп никак не мог. Ведь решение, отвечать или нет, принимает только глава государства. Тем более сложно представить, что сотрудники Белого дома молчали об этом несколько дней и информация всплыла случайно.

"Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться – это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент", – отметил Шевченко в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что Трамп устроил жуткий скандал, узнав о якобы пропущенном звонке от Путина. Об этом в своей книге написал американский журналист.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Та успокойтесь уже. Трамп смской ответил, что перезвонит как только, так сразу.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

День Анастасии: что опасно делать 4 января

С этой датой связано множество примет и суеверий

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей