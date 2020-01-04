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Трамп пришел в бешенство после звонка Путина

Президент США пришел в бешенство после звонка Путина
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Скандал разразился нешуточный

Досталось всем – американский лидер выругал сотрудников Белого дома и директора разведуправления Пентагона Майкла Флинна.

Инцидент произошел еще в 2017 году. Дональд Трамп пришел в бешенство из-за того, что ему сообщили о пропущенном звонке главы РФ Владимира Путина лишь спустя несколько дней – на обеде с британским премьером Терезой Мэй.

"Ты что, шутишь?" - разъяренно вопрошал Трамп, не слушая оправданий о потоке звонков в Белый дом.

В панике он назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США". Об этом в своей книге "Трамп и его генералы: цена хаоса" пишет журналист из Америки Питер Берген, отмечает Business Insider.

Ранее мир охватила истерия после уничтожения иранского генерала Сулеймани по приказу Трампа. Люди в ужасе ждут начала третьей мировой войны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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