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Действующий президент США Дональд Трамп намеревался встретиться Владимиром Путиным еще до своего официального вступления в должность, которое состоялось в январе 2017 года.
Об этом в своей книге "Очень стабильный гений" пишут журналисты Thw Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леоннинг. Название взято из формулировки самого Трампа – так он назвал себя в ответ на критику демократов.
"В ходе переходного периода он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря США, чтобы спросить: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?",
– приводит ТАСС выдержки из книги.
Авторы также пишут, что Трамп чуть ли не провозгласил себя специалистом по России после первой же встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге на саммите Группы двадцати. А затем отмахивался от рекомендаций госсекретаря Рекса Тиллерсона, у которого был большой опыт работы с российскими партнерами. Президент США заявил, что ему было достаточно двухчасового разговора с российским лидером, а дальше "он в состоянии в этим справиться".
Приводятся в книге и ляпы Дональда Трампа. Так, на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, он якобы сказал: "Китай-то не на вашей границе!".
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