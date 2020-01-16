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Первым делом Путин: в США назвали приоритеты Трампа

Первым делом Путин: в США назвали приоритеты Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Журналисты раскрыли любопытные подробности карьеры политика-миллиардера

Действующий президент США Дональд Трамп намеревался встретиться Владимиром Путиным еще до своего официального вступления в должность, которое состоялось в январе 2017 года.

Об этом в своей книге "Очень стабильный гений" пишут журналисты Thw Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леоннинг. Название взято из формулировки самого Трампа – так он назвал себя в ответ на критику демократов.

"В ходе переходного периода он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря США, чтобы спросить: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?",

 – приводит ТАСС выдержки из книги.

Авторы также пишут, что Трамп чуть ли не провозгласил себя специалистом по России после первой же встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге на саммите Группы двадцати. А затем отмахивался от рекомендаций госсекретаря Рекса Тиллерсона, у которого был большой опыт работы с российскими партнерами. Президент США заявил, что ему было достаточно двухчасового разговора с российским лидером, а дальше "он в состоянии в этим справиться".

Приводятся в книге и ляпы Дональда Трампа. Так, на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, он якобы сказал: "Китай-то не на вашей границе!".

Александр ИЛЬИН

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