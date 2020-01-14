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Украинская газовая компания Burisma подверглась кибератаке. Об этом сообщила организация по обеспечению безопасности Arial.
Получившие нелегальный доступ к серверам компании хакеры, по данным газеты New York Times, состоят на службе Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ). Они якобы рассылали письма сотрудникам Burisma и ее подразделений, получали данные об учетных записях и проникали во внутреннюю сеть компании.
Какую именно информацию искали шпионы и что им удалось выяснить, американское издание не сообщает. Однако там уверены, что дело в попытке президента США Дональда Трампа разделаться с главным соперником на выборах президента в 2020 г. Джо Байденом, сын которого Хантер Байден входил в состав совета директоров украинской газовой компании и был заподозрен в коррупции. Именно разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским о прокурорской проверке деятельности Байдена-младшего послужил поводом для начала процедуры импичмента.
"Русские могли искать компромат на Байдена", - пишет New York Times. В Burisma информацию о хакерском проникновении пока не комментируют.
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