Москва и Вашингтон подружатся в новом году

Наступающий год удачно сложится для великих держав и крупных игроков. По мнению известного российского публициста и телеведущего Анатолия Вассермана, выборы президента США в 2020 г. выиграет действующий лидер Дональд Трамп. Его политические оппоненты потерпят сокрушительное поражение, а глава Белого дома, наконец-т, ,сможет вести собственную политику, например, восстанавливать отношения с Россией.

Соответственно, договор об ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) будет продлен.

На этом фоне российская экономика покажет хоть небольшой, но все-таки рост.

А вот украинцам ждать позитивных перемен не стоит. По мнению Вассермана, киевские власти продолжат "расхищать страну", передает РЕН ТВ.