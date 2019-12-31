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Победа Трампа и рост экономики России: прогноз на 2020 год

Победа Трампа и рост экономики России: прогноз на 2020 год
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Москва и Вашингтон подружатся в новом году

Наступающий год удачно сложится для великих держав и крупных игроков. По мнению известного российского публициста и телеведущего Анатолия Вассермана, выборы президента США в 2020 г. выиграет действующий лидер Дональд Трамп. Его политические оппоненты потерпят сокрушительное поражение, а глава Белого дома, наконец-т, ,сможет вести собственную политику, например, восстанавливать отношения с Россией.

Соответственно, договор об ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) будет продлен.

На этом фоне российская экономика покажет хоть небольшой, но все-таки рост.

А вот украинцам ждать позитивных перемен не стоит. По мнению Вассермана, киевские власти продолжат "расхищать страну", передает РЕН ТВ.

Николай ВИКТОРОВ

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