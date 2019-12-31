Нибиру
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Наступающий год удачно сложится для великих держав и крупных игроков. По мнению известного российского публициста и телеведущего Анатолия Вассермана, выборы президента США в 2020 г. выиграет действующий лидер Дональд Трамп. Его политические оппоненты потерпят сокрушительное поражение, а глава Белого дома, наконец-т, ,сможет вести собственную политику, например, восстанавливать отношения с Россией.
Соответственно, договор об ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) будет продлен.
На этом фоне российская экономика покажет хоть небольшой, но все-таки рост.
А вот украинцам ждать позитивных перемен не стоит. По мнению Вассермана, киевские власти продолжат "расхищать страну", передает РЕН ТВ.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем