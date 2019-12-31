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Идеально для Нового года: рецепт салата "Снежный краб"

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Этот салат с крабовыми палочками украсит любой стол

Удивить гостей на Новый год сможет салат из дешевых ингредиентов, приготовить который с пошаговым рецептом очень легко. Салат с крабовыми палочками быстро съедят из-за особой заправки, для которой потребуется небольшое количество соевого соуса.

Ингредиенты для салата: крабовые палочки – 500 гр, яйца – 5 шт, кукуруза - 1 банка, огурец свежий – 200 гр, майонез, соевый соус, чеснок – 3 зуб, петрушка - 1 пуч.

Этапы приготовления салата:

Охлажденные крабовые палочки и свежий огурец порезать мелкими кубиками. Отварить для салата яйца вкрутую, очистить, порезать небольшими кусочками. Все ингредиенты сложить в салатник. Сверху добавить порезанную петрушку и кукурузу, – пишет "Лайфстайл от Катюши Борщ". 

Чеснок раздавить и смешать с небольшим количеством соевого соуса и майонезом. Заправку хорошо перемешать и добавить в салатник. Салат тщательно перемешать и подавать к столу. 

Ранее "Утро" публиковало рецепт салата "Алекс" с курицей. 

Дарья ПЕТРОВА

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