Более 50 рейсов задерживают

В московских аэропортах 54 рейса задержали и отменили 31 декабря, из-за непогоды. Сотни россиян вынуждены проводить канун Нового года в залах ожидания.

Хуже всего ситуация в аэропорту Домодедово – там отменили пять рейсов и еще 33 задержали. В Шереметьеве задержано 10 рейсов, во Внукове – шесть, сообщают "Яндекс.Расписания".

Ранее стало известно о задержке 74 рейсов из-за непогоды, пишет "Подмосковье сегодня". В последний день 2019-го в Москве сильный ветер, его порывы достигают 17 м/с, идет дождь и мокрый снег, а на дорогах гололедица, передает Гидрометцентр.

Роспотребнадзор напомнил, что в случае задержки рейса пассажир может отказаться от полета и ему вернут деньги за билет. Также можно потребовать компенсацию морального вреда, сообщает FlashNord.