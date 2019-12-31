Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Сотни россиян застряли в аэропортах накануне Нового года

продолжение2020-й наступил: Путин поздравил народ с Новым годом
Более 50 рейсов задерживают

В московских аэропортах 54 рейса задержали и отменили 31 декабря, из-за непогоды. Сотни россиян вынуждены проводить канун Нового года в залах ожидания.

Хуже всего ситуация в аэропорту Домодедово – там отменили пять рейсов и еще 33 задержали. В Шереметьеве задержано 10 рейсов, во Внукове – шесть, сообщают "Яндекс.Расписания".

Ранее стало известно о задержке 74 рейсов из-за непогоды, пишет "Подмосковье сегодня". В последний день 2019-го в Москве сильный ветер, его порывы достигают 17 м/с, идет дождь и мокрый снег, а на дорогах гололедица, передает Гидрометцентр.

Роспотребнадзор напомнил, что в случае задержки рейса пассажир может отказаться от полета и ему вернут деньги за билет. Также можно потребовать компенсацию морального вреда, сообщает FlashNord.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей