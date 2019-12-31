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2020-й наступил: Путин поздравил народ с Новым годом

2020-й наступил: Путин поздравил народ с Новым годом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Президент обратился к россиянам с традиционной речью

Под бой курантов поздравления первыми услышали жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Там Новый год наступил в 15:00.

 "Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", – обратился Владимир Путин к россиянам.

Следующими, в четыре часа,  праздновать будут в Северо-Курильске, Магадане, Южно-Сахалинске, в 17:00 шампанское откроют жители Верхоянска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Биробиджана, Уссурийска, Находки, Владивостока. В шесть вечера новогодние поздравления президента услышат в Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске и Чите, а в семь – в Братске, Иркутске и Улан-Удэ, отмечает РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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