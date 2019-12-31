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В 2020 году россиянам отключат WhatsApp

Приложение перестанет работать 1 февраля

В 2020 г. владельцы гаджетов старых версий операционных систем больше не смогут пользоваться WhatsApp. Об этом сообщили представители поддержки программы.

В заявлении говорится, что работать приложение сможет на смартфонах с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее. Люди с более старыми мобильными не смогут регистрироваться и пользоваться существующей учетной записью. 

Компания предупредила, что некоторые функции приложения могут отключиться в любое время. 

Полина ИВАНОВА

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