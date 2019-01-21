Популярный мессенджер ввел новые ограничения

Нибиру
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Полюбившийся россиянам WhatsApp теперь разрешит переслать один и тот же текст всего лишь пяти пользователям вместо двадцати.
В компании объясняют, что нововведение будет способствовать борьбе с распространением фейков, отмечает РИА ФАН.
Новая политика WhatsApp уже была опробована в Индии, теперь эксперимент расширили на весь мир, сообщает ВВС.
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