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Популярный мессенджер ввел новые ограничения

Борьбу с информационными вбросами перенесли в телефоны пользователей

Полюбившийся россиянам WhatsApp теперь разрешит переслать один и тот же текст всего лишь пяти пользователям вместо двадцати.

В компании объясняют, что нововведение будет способствовать борьбе с распространением фейков, отмечает РИА ФАН.

Новая политика WhatsApp уже была опробована в Индии, теперь эксперимент расширили на весь мир, сообщает ВВС.

Валентина МАЙОРОВА
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