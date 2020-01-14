Незалежная лишилась поставок нефтепродуктов

Состояние топливного рынка Украины предкризисное. Такую оценку дают авторы телеграм-канала "Цибуля". По их данным, украинцы уже почувствовали дефицит бензина и дизтоплива после того, как Белоруссия прекратила экспорт нефтепродуктов.

"Больших запасов топлива в стране нет, а скоро весна и посевная пора. Если Минск с Москвой не найдут общего языка, то у нас скоро появятся очереди на заправках и таблички "топлива нет". Про цены уже даже и говорить не хочется", – запаниковали украинцы.

Минск тоже подсчитывает убытки от прекращения экспорта. Проблема в том, что белорусская и украинская стороны не сошлись в ценах на нефть с 2020 года. В результате только несколько частных компаний Белоруссии заключили контракты на поставку сырья из РФ на всего 10 – 12% от привычных объемов. Этого хватит, чтобы обеспечить внутреннее потребление республики, но на экспорт отправлять нечего.

До того половину всего бензина и дизтоплива Киев получал из Минска. Сейчас альтернатив нет ни у одного, ни от другого: цены у иных поставщиков хоть сырья, хоть нефтепродуктов заметно дороже.

Вопрос с транзитом российской нефти через территорию Белоруссии тоже остается в подвешенном состоянии.