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Москва прикрутила белорусам вентиль после ультиматума Лукашенко

Москва прикрутила белорусам вентиль после ультиматума Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Поставки российской нефти Минску прервались

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать "черное золото". Непрерывные партии закончились еще 31 декабря, а полностью подача нефти прервалась с 1 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии.

Напомним, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусы хотят закупать у России нефть и газ в 2020 году по ценам не выше прошлого года. При этом к 1 января контракты на поставки "черного золота" заключить так и не удалось.

Как отметил собеседник агентства, в Белоруссии пока есть нефтяные запасы – НПЗ продолжают работу в штатном режиме.

Прекращение поставок из России подтвердили представители концерна "Белнефтехим", передает РИА Новости. Загрузка белорусских нефтеперерабатывающих заводов "снижена до технологического минимума".

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев назвал заявление Лукашенко о том, что Белоруссия заберет у России две трубы нефтепровода "Дружба", политическим.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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а собственно кто такой Лукашенко в политической палитре мира? какие действия указывают на нормальное отношение к России? извините за все годы только надежда стать президентом Союзного государства толкнула его на подписание этого проекта. все годы он ведёт себя как политический сутенёр. плати давай, давай на халяву, чё жмёшься давай Россия. а сам только что и делает как смотрит как бы западу угодить. счастлив ли белорусский народ? бывающие россияне в Белоруссии любят говорить о прекрасном положении там. правда при этом забывая, что это оплачено из их кармана. надо как в анекдоте, не по братски делится , а по в кладу в общее дело, по работе, политике, как внутри так и на мировой арене.
а он что много своим язычком машет, пусть купит по мировым ценам нефть, газ, нам это только на руку. вот понимаю братские отношения, а не халява.
Гость
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С этим флюгером Россия никогда не договорится,больно подл он.
Гость
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Гость
Двуличная Рассея! С Украиной договор по газу - тарифы на прошлогодних условиях. Со Штатами хочет продлить СНВ на имеющихся условиях. А с Беларусью продлевать на тех же условиях нефтянку - ну никак! И это будущий СОЮЗНИК ???? Не нужно врагов, если есть такие друзья!
А с какой стати Россия должна содержать Белоруссию, что хорошего сделал Лука для нас? Как он обнимался с Порошенко? Как в ООН воздержался от предложений России? Креветки, яблоки, Крым, Абхазия, Ю.Осетия - где его поддержка хоть чуть-чуть? На халяву и уксус сладкий, да, Батька...
М
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*И это будущий СОЮЗНИК ???? Не нужно врагов, если есть такие друзья!*
без свиней ни как не обойтись и сюда свой пятак суют
белоруссы мне братский народ а вот лука-нет,предает где только может и поддерживать режим колхозника мне не хочется
количество необходимое соседям для собственного житья и производства можно продавать по ценам россии а то что используют для перепродажи -все на общих основаниях
только за то что белоруссия имеет на рынках россии для своих товаров-в ножки нужно кланяться
Иван
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дружба жружбой ,а денежки врозь.Разумное решение,оно должно быть для всех.Никаких скидок!
Гость
Ответить
Двуличная Рассея! С Украиной договор по газу - тарифы на прошлогодних условиях. Со Штатами хочет продлить СНВ на имеющихся условиях. А с Беларусью продлевать на тех же условиях нефтянку - ну никак! И это будущий СОЮЗНИК ???? Не нужно врагов, если есть такие друзья!
Гость
Ответить
когда в товарищах согласья нет- то бардак!
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