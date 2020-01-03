Поставки российской нефти Минску прервались

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать "черное золото". Непрерывные партии закончились еще 31 декабря, а полностью подача нефти прервалась с 1 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии.

Напомним, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусы хотят закупать у России нефть и газ в 2020 году по ценам не выше прошлого года. При этом к 1 января контракты на поставки "черного золота" заключить так и не удалось.

Как отметил собеседник агентства, в Белоруссии пока есть нефтяные запасы – НПЗ продолжают работу в штатном режиме.

Прекращение поставок из России подтвердили представители концерна "Белнефтехим", передает РИА Новости. Загрузка белорусских нефтеперерабатывающих заводов "снижена до технологического минимума".

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев назвал заявление Лукашенко о том, что Белоруссия заберет у России две трубы нефтепровода "Дружба", политическим.