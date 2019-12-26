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Глава компании "Транснефть" Николай Токарев назвал политическим заявление президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссия может взять себе две трубы нефтепровода "Дружба".
Токарев подчеркнул, что, с экономической точки зрения, реверсные поставки иностранных ресурсов через Польшу для Белоруссии невыгодны. Поэтому решение Лукашенко может быть вызвано только политическими причинами.
"Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны", - цитирует Токарева РБК.
Ранее белорусский лидер объявил, что начнет искать альтернативу поставкам нефти и газа из РФ из-за слишком высокой цены российских энергоносителей.
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