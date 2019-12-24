Белорусский лидер объяснил, как будет качать голубое топливо через Польшу

Александр Лукашенко пригрозил найти альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия будет задирать цену. Среди рассматриваемых вариантов белорусский президент назвал саудовскую или американскую нефть реверсом через Польшу.

"Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем", – возмущается Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Политик пригрозил прекратить покупать у России нефть и газ и раскритиковал "Южный" и "Северный поток". По его словам, Россия потратила на них миллиарды долларов, и "еще неизвестно, что будет дальше".

"Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю", – подчеркнул Лукашенко.