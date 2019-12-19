Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Обложили со всех сторон: Лукашенко испугался скопления военных вокруг Белоруссии

Обложили со всех сторон: Лукашенко испугался скопления военных вокруг Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька поставил генералам задачу переформатировать армию

Противостояние между мировыми "центрами силы" напрямую касается Белоруссии. Об этом глава республики Александр Лукашенко напомнил членам Совета безопасности. По его мнению, архитектура международной безопасности сегодня "размыта", поэтому защиту государства нужно срочно пересмотреть:

"Ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации", - подчеркнул Батька.

По его словам, Минск никому не угрожал и не собирается делать этого впредь. Но ему нужна армия, способная "не только отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику". Лукашенко признал, что больших денег у Белоруссии на оборону нет, поэтому он призвал генералов здраво рассудить, какие системы нужно развивать в первую очередь. Но держать придется круговую оборону:

"По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса", – указал Лукашенко, добавив, что под предлогом сдерживания России в странах Восточной Европы растет присутствие войск НАТО.

Ранее Лукашенко предупредил о Третьей мировой войне, которая начнется из-за белорусских дрожжей. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей