Батька поставил генералам задачу переформатировать армию

Противостояние между мировыми "центрами силы" напрямую касается Белоруссии. Об этом глава республики Александр Лукашенко напомнил членам Совета безопасности. По его мнению, архитектура международной безопасности сегодня "размыта", поэтому защиту государства нужно срочно пересмотреть:

"Ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации", - подчеркнул Батька.

По его словам, Минск никому не угрожал и не собирается делать этого впредь. Но ему нужна армия, способная "не только отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику". Лукашенко признал, что больших денег у Белоруссии на оборону нет, поэтому он призвал генералов здраво рассудить, какие системы нужно развивать в первую очередь. Но держать придется круговую оборону:

"По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса", – указал Лукашенко, добавив, что под предлогом сдерживания России в странах Восточной Европы растет присутствие войск НАТО.

Ранее Лукашенко предупредил о Третьей мировой войне, которая начнется из-за белорусских дрожжей.