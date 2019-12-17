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Лукашенко шьют убийства из-за интеграции с Россией

Лукашенко шьют убийства из-за интеграции с Россией
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Запад пытается сорвать заключение важного исторического договора между Москвой и Минском

Появившаяся статья с рассказом экс-бойца спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаварским – попытка Запада повлиять на руководство Белоруссии накануне подписания документов об углублении белорусско-российской интеграции. 

Такое мнение высказалнаучный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант комментируя публикацию с откровениями бойца, который якобы участвовал в убийстве оппонентов Александра Лукашенко. 

"С похожими заявлениями ранее выступал экс-начальник СИЗО №1 Минска Олег Алкаев, и полковник Владимир Бородач. Как правило, такие заявления не находят своего развития. Все скандальные признания до сих пор ни к каким результатам не привели. Потому здесь есть скорее политическая подоплека, а не уголовная", – рассказал он. 

Информационный вброс сделали сейчас еще и из-за приближающейся президентской кампании. 

"Очевидно, что оппозиционные силы к ней готовятся. Сейчас они тренируются выходить на улицы, а в качестве повода для митингов используют подписание дорожных карт по вопросам интеграции России и Белоруссии. В ближайшее время ожидается новая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вот в чем подвох", – цитирует эксперта "Взгляд". 

В начале декабря Лукашенко и Путиным уже проводили переговоры. Однако, тогда белорусский лидер отказался принять ряд спорных моментов по интеграции с Россией, подчеркнув, что пока предложенные Кремлем условия Минску не выгодны. 

Марина МОНРО

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