Батька грозно отреагировал на слухи о едином парламенте

Президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко дошел до точки кипения на фоне слухов о слиянии возглавляемой им страны с Россией. Он заверил, что не отдаст Минск в распоряжение Москвы. При этом Батька сделал акцент на том, что не первый год находится у власти.

"Я не пацан, который отработал 3-5 лет президентом. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – отрезал Лукашенко (цитата телеграмм-канала "Беларусь головного мозга".



Разгоряченный президент-ветеран подчеркнул, что никогда не поставит подпись на документе, который может принести вред его государству и народу. Также он прокомментировал вопрос создания единого парламента.

По словам, Александра Григорьевича, об этом не может быть и речи, передает БЕЛТА. Ведь главным и единственным условием Минска остается его независимость.

Между тем, отметил Лукашенко, программа по углублению интеграции идет полным ходом и близится к финальной стадии. Однако остаются волнующие его аспекты.

"Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - пояснил Батька.

Он также отметил, что на российского лидера Владимира Путина обрушилось "давление жесточайшее".

"И притом уже из близкого окружения, антибелорусского", – уточнил несменный глава Белоруссии.

Напомним, ранее стало известно, что 7 декабря Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить дорожные карты по интеграции.