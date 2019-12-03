Лидеры двух стран проведут переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры обсудят дорожные карты по интеграции, а также ряд других двусторонних вопросов, в том числе тему газа, передает ТАСС.

Ранее "Утро" писало о том, что Лукашенко сделает "историческое обращение" к жителям обоих государств.