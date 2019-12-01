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"Историческое обращение": Лукашенко готовит белорусам и россиянам сюрприз

"Историческое обращение": Лукашенко готовит белорусам и россиянам сюрприз
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии сделает важное заявление перед встречей с Путиным

Белорусские журналисты обратили внимание на то, что первая неделя декабря станет знаковой для их страны, а также для России. Так, 5 декабря, в четверг, лидер белорусов Александр Лукашенко сделает "историческое" обращение. 

Об этом сообщили авторы телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Они также отметили, что на следующий день, 6 декабря, встретятся премьер-министры двух стран. А в субботу пройдет митинг против объединения России и Белоруссии. 

В воскресенье, 8 декабря, Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты двух стран, пишут авторы канала, должны подписать некие дорожные карты, содержание которых держится в строжайшей тайне. Причем, как отмечал на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встречу пока официально не анонсировали, но главы государств условились провести ее до Нового года. 

Ранее пресс-служба президента Белоруссии анонсировала некие кадровые перестановки в правительстве, которые Лукашенко проведет после Нового года. 

В последнее время две страны активно работают над подготовкой к объединению. В Белоруссии даже говорят о том, что хотели бы создать единый парламент.

Напомним, что в 2020-м в соседнем государстве пройдут выборы президента. При этом Лукашенко готов предложить свою кандидатуру, если народ того захочет. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да пень ему, этому Лукашенко. Братские народы России и Беларуси будут вместе, мы не 2 разных народа, а один большой и дружный народ. Лукашенко - это временный президент. Да лапоть ему в рот, не он решает, выбор сделают народы, а не Лукашенко.
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