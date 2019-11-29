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Белоруссия надеется на создание единого парламента с Россией

Белоруссия захотела единый парламент с Россией
Фото: mil.ru
Москва и Минск согласовали больше половины "дорожных карт" для интеграции стран

Двадцать лет назад президенты Белоруссии и России договорились о создании единого парламента и правительства для управления некоторыми управляющими функциями. Об этом напомнил сегодня белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Он отметил, что сейчас данная задача решается обеими странами, пишет TUT.BY.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (Договором о создании Союзного государства от 1999 г. – ред.) и они не должны меняться", – подчеркнул Семашко.

По его словам, в настоящее время идет работа над унификацией налогового законодательства, формированием единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Посол сообщил, что из 31 подготовленной дорожной карты интеграции РФ и Белоруссии 20 карт "абсолютно согласованы" Москвой и Минском.

Лидеры обоих государств Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее порученили до 7 декабря текущего года найти консенсус по оставшимся дорожным картам, указал глава белорусской дипмиссии.

"Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены", – резюмировал Семашко.

Напомним, 9 декабря Белоруссия и РФ будут отмечать 20-летие со дня принятия договора о создании Союзного государства. В сентябре премьеры двух стран подписали проект совместной программы действий по реализации этого документа, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
а чем свой не тот?
ведь в россии каждая область имеет и свои парламенты и свои местничковых министров
Гость
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Справедливости ради. Беларусь и не хотела отделяться от СССР. Это богом проклятый алкаш Ельцин допустил такое хохляцтво в 90-е. Надеюсь, что в аду, под сковородой с Ельциным, никогда не погаснет вечный огонь .
Гость
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Да давно пора. Братские народы России и Беларуси всегда хотели быть вместе, мы один народ. А мистер Пышные Усы, рассадивший своих прекрасных деток на хлебные должности, это явление приходящее, он президент, а не народ братской Беларуси.
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