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Двадцать лет назад президенты Белоруссии и России договорились о создании единого парламента и правительства для управления некоторыми управляющими функциями. Об этом напомнил сегодня белорусский посол в Москве Владимир Семашко.
Он отметил, что сейчас данная задача решается обеими странами, пишет
TUT.BY.
"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (Договором о создании Союзного государства от 1999 г. – ред.) и они не должны меняться", – подчеркнул Семашко.
По его словам, в настоящее время идет работа над унификацией налогового законодательства, формированием единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Посол сообщил, что из 31 подготовленной дорожной карты интеграции РФ и Белоруссии 20 карт "абсолютно согласованы" Москвой и Минском.
Лидеры обоих государств Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее порученили до 7 декабря текущего года найти консенсус по оставшимся дорожным картам, указал глава белорусской дипмиссии.
"Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены", – резюмировал Семашко.
Напомним, 9 декабря Белоруссия и РФ будут отмечать 20-летие со дня
принятия договора о создании Союзного государства. В сентябре премьеры двух стран
подписали проект совместной программы действий по реализации этого документа, после чего правительства приступили к разработке
31 "дорожной карты".
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