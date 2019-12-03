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Лукашенко объявил себя ярым сторонником Евросоюза

Лукашенко встал на защиту Евросоюза
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька предупредил о смерти планеты Земля, если исчезнет ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает делать неожиданные для Запада заявления на фоне, как полагают в зарубежных СМИ, раскола с Москвой. Так, на сегодняшней встрече в Белграде с сербским лидером Александром Вучичем бацька объявил себя ярым сторонником сохранения Евросоюза. Той самой организации, представители которой навесили на белоруса ярлык "последнего диктатора Европы".

"Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Белоруссии. Европейский союз – это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть", – цитирует "Белта" Лукашенко.

Также он объяснил, почему жаждущая вступить в ЕС Сербия, до сих пор еще не член организации. Лукашенко полагает, что сейчас коллективному Брюсселю не до Белграда. По словам белорусского лидера, руководство Евросоюза стремится сохранить старых участников объединения. При этом бацька поддержал мечты сербов вступить в ЕС и пожелал Белграду "достойно пройти этот путь".

Лукашенко уверен, что Сербия "всегда найдет счастье и в ЕС, и в ЕАЭС", где Минск готов работать с балканской Республикой.

В конце ноября лидер Белоруссии заявил о готовности его страны ускорить развитие отношений с ЕС, но без предварительных условий с Брюсселем.

Напомним, на днях стало известно о том, что Лукашенко 5 декабря в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным должен сделать некое "историческое" обращение.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Батька в маразм впадает. Похоже пора на пенсию.
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