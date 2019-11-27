Между странами пролегла трещина после непризнания Минском российского Крыма

В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко "ищет противовес" в отношениях с Россией, поскольку та стремится сохранить соседнюю Республику в своей сфере влияния. К такому выводу пришел автор статьи в EurActiv.

По его словам, до сих пор две страны образовывали номинальный союз, с тесным торговым и военным сотрудничеством, но Лукашенко выступал против прямого объединения.

Отношения с Россией "начали трещать" после того, как Минск отказался признать вхождение Крыма в состав РФ весной 2014 г., считает издание.

На сегодня Минск пытается выстроить добрососедские отношения с Евросоюзом, в особенности с Швецией и Финляндией, о чем заявил сам Лукашенко в ходе встречи 25 ноября с министрами иностранных дел этих государств Анн Линде и Пекаа Хаависто, пишет EurActiv. Бацька подчеркнул, что у Белоруссии много общего со странами Северной Европы, и что он стремится наладить с ними более тесное сотрудничество.

Как отмечает автор статьи, до сих пор Минск опирался на финансовую поддержку со стороны Москвы, однако в последнее время Лукашенко начал укреплять связи с Западом, который прежде его критиковал.

Впрочем, и здесь бацька выдвинул свои условия: ЕС должен сначала подписать с Минском соглашения об упрощении визового режима и по выдаче незаконных мигрантов.

