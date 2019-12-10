К президенту России глава Белоруссии приедет сам, а премьера Медведева ждет в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко настроен на плотный рабочий график перед Новым годом. До праздников он рассчитывает как минимум дважды встретиться с лидером Кремля Владимиром Путиным и хотя бы раз с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Путин с Лукашенко виделся совсем недавно – 7 декабря. Президенты говорили об интеграции двух государств. Но спорных вопросов осталось очень много. Новые переговоры назначены на 20 декабря. Но сейчас глава Белоруссии признал, что одна встреча дело не решит:

"Возможно, еще придется после 20-го встретиться с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - цитирует "БелТА" Батьку.

При этом часть вопросов Лукашенко согласен обсудить с главой правительства РФ. Но тут проще, Медведев готов сам подъехать, куда нужно:

"Он (Медведев) с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться", – сообщил Лукашенко.

В 2018 г. президенты России и Белоруссии также интенсивно встречались в конце декабря. Но тогда переговоры прошли неудачно – уже в начале 2019 г. Лукашенко пришлось извиняться за скандальное поведение.