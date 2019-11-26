На международной арене ведутся тайные бои без правил

В современном спорте – как на войне. На это обратил внимание белорусских атлетов президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Тот же хоккей, футбол … – это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой", – заявил Батька.

По его мнению, допинг-скандалы сейчас используют, чтобы убирать конкурентов. Защищены от этого только американцы и, возможно, китайцы. Против белорусов же используют любой предлог, как, например, было с прыгуном в высоту Дмитрием Набоковым, которого отстранили от соревнования "за какую-то мелочь":

"Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь", – предупредил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить сборную России от международных соревнований, в том числе от Олимпиады – 2020 в Токио.