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Путин и Лукашенко приблизились к созданию Союзного государства

Путин и Лукашенко приблизились к созданию Союзного государства
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры двух лидеров прошли плодотворно

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко понимают, в каком направлении двигаться по спорным вопросам. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам встречи глав государств.

"Был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса",

цитируют Орешкина РИА Новости.

Министр добавил, что между странами осталось не так много спорных моментов. По его словам, даже в вопросах нефти и газа Путин и Лукашенко практически достигли взаимопонимания. Теперь эксперты начнут разрабатывать указания, полученные от президентов, чтобы создать дорожные карты.

Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом лидеры стран могут еще и созвониться или провести дополнительную встречу.

Также президент России поздравил главу Белоруссии с 20-летием договора о Союзном государстве. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
бред
никакого союзного государства быть не может потому что нельзя сравнивать по всем пунктам россию и белоруссию
только в виде области белорусской и точка
хватит хамить политикой
предатели в беловежской пуще сперва застрелится обязаны - замечу - уничтожив СССР
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