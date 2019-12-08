Переговоры двух лидеров прошли плодотворно

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко понимают, в каком направлении двигаться по спорным вопросам. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам встречи глав государств.

"Был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса",

– цитируют Орешкина РИА Новости.

Министр добавил, что между странами осталось не так много спорных моментов. По его словам, даже в вопросах нефти и газа Путин и Лукашенко практически достигли взаимопонимания. Теперь эксперты начнут разрабатывать указания, полученные от президентов, чтобы создать дорожные карты.

Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом лидеры стран могут еще и созвониться или провести дополнительную встречу.

Также президент России поздравил главу Белоруссии с 20-летием договора о Союзном государстве. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.