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"Мисс Беларусь" опровергла связь с Лукашенко

"Мисс Беларусь" отказалась от связи с Лукашенко
Мария Василевич и Александр Лукашенко. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Республику потряс секс-скандал вокруг Батьки

Обладательница титула "Мисс Белоруссия – 2018", а ныне депутат республиканского парламента Мария Василевич назвала ложью сообщения в западных СМИ о ее романе с президентом Александром Лукашенко.

По ее мнению, нельзя считать журналистами тех, кто ради рейтинга или заказной статьи искажают правду.

"Кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты", – высказалась девушка в Instagram.

Ранее британская The Times написала, что 22-летняя красавица стала депутатом, поскольку между нею и Лукашенко существуют "романтические отношения".

Николай ВИКТОРОВ

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