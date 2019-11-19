Белорусский лидер опроверг сообщения о своем плохом самочувствии

Александр Лукашенко, выступая 19 ноября на собрании Национального олимпийского комитета Белоруссии, рассказал о своих спортивных успехах.

Президент признался, что во время визита в Объединенные Арабские Эмираты он совершал пробежки.

"Я в своем возрасте – 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная... Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка – уже совсем другой вид спорта и баня", –

отмечается на сайте Лукашенко.

Белорусский лидер с иронией напомнил, что СМИ при этом сообщали о его плохом самочувствии:

"Написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат".

Впрочем, автор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" считает, что Лукашенко несколько лукавит: ведь ранее он признавался, что из-за травмы колена не может больше активно заниматься спортом и даже порой хромает.