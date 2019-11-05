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Президент Александр Лукашенко 4 дня назад тайком отправился лечиться в Объединенные Арабские Эмираты, уверены белорусы.
Об этом сообщил телеграм-каналу NEXTA пожелавший остаться анонимным член белорусской делегации в ОАЭ. По словам высокопоставленного чиновника, Лукашенко якобы прямо из аэропорта поехал в местную клинику в Абу-Даби. В VIP-отделение к президенту допускают только местных врачей, диагноз белорусского лидера хранится в строжайшей тайне. Пресс-служба Лукашенко между тем делает вид, что Батька находится в Белоруссии.
Президентский кортеж якобы видели на парковке клиники в Абу-Даби. В этом одном из лучших медицинских центров в мире часто лечатся главы постсоветских стран. По данным источника, Лукашенко мог бы лечь в спецклинику в Ждановичах, однако президент не доверяет белорусским врачам и опасается покушения на свою жизнь.
Новость о том, что глава Белоруссии отбыл на лечение в ОАЭ, немедленно подхватили украинские СМИ. Официального подтверждения этой информации нет.
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