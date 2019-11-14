Минск выставит новый счет за безопасность

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства от 1995 г. должен быть пересмотрен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, белорусская сторона прилагает много усилий ради безопасности обеих стран, но в России этого не ценят.

"Нас постоянно упрекают: "мы чуть ли не содержим Беларусь, она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им (россиянам – прим.ред.) о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Россию. Это тоже денег стоит, и не только денег", – указал Батька.

Он поручил белорусскому руководству, в том числе секретарю Совбеза Станиславу Засю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, проработать эти вопросы в свете предстоящего углубления интеграции с РФ: "Свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево".

Лукашенко подчеркнул, что Минск не отказывается от защиты рубежей Союзного государства, но или Россия это признает и будет безвозмездно поставлять для этих целей современное вооружение, или Белоруссия будет действовать в одиночку.

"Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах", – подчеркнул Батька.

Ранее Минск купил у Москвы истребители Су-30СМ, причем, по словам Станислава Зася, Россия предлагала поставить авиатехнику бесплатно в обмен на базу ВВС РФ, но Лукашенко отказался.