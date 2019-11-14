Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Не надо вякать": Лукашенко потребовал с Москвы денег за охрану границы

"Не надо вякать": Лукашенко потребовал с Москвы денег за охрану границы
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Минск выставит новый счет за безопасность

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства от 1995 г. должен быть пересмотрен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, белорусская сторона прилагает много усилий ради безопасности обеих стран, но в России этого не ценят.

"Нас постоянно упрекают: "мы чуть ли не содержим Беларусь, она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им (россиянам – прим.ред.) о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Россию. Это тоже денег стоит, и не только денег", – указал Батька.

Он поручил белорусскому руководству, в том числе секретарю Совбеза Станиславу Засю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, проработать эти вопросы в свете предстоящего углубления интеграции с РФ: "Свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево".

Лукашенко подчеркнул, что Минск не отказывается от защиты рубежей Союзного государства, но или Россия это признает и будет безвозмездно поставлять для этих целей современное вооружение, или Белоруссия будет действовать в одиночку.

"Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах", – подчеркнул Батька.

Ранее Минск купил у Москвы истребители Су-30СМ, причем, по словам Станислава Зася, Россия предлагала поставить авиатехнику бесплатно в обмен на базу ВВС РФ, но Лукашенко отказался

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
МужиК тракторист наглеет по крупному ,развалит страну ,один уже развалил тракторист СССР
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей