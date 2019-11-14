Белоруссия решила быть независимой от России

Москва пыталась подкупить Минск, чтобы основать на белорусской территории российскую военную авиабазу. Но Белоруссия предпочла искать средства на приобретение истребителей Су-30СМ другими путями. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

"Мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей – прим.ред.). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ", – цитирует ТАСС Зася.

По его словам, предложение Москвы не устроило Минск, поскольку база ВВС РФ "не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации". Поэтому было решено "опираться на собственные возможности".

Накануне в Белоруссию прибыли первые Су-30СМ.

Вопрос о размещении российских военных в Белоруссии периодически поднимается руководством РФ и РБ с 2015 года. На днях глава МИД республики Владимир Макей назвал эту идею "бессмысленной", а его российский коллега Сергей Лавров указал, что Минск поставил под угрозу безопасность Союзного государства.