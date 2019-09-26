Решения Минска оказались неприятными для Москвы

Создание Союзного государства России и Белоруссии, решение о котором принято в 1999 г., до сих пор буксует. Сейчас стороны усиленно работают над углублением взаимной экономической интеграции. Но в вопросах внешней политики у Минска и Москвы много противоречий. В частности, Белоруссия не признает Крым российской территорией, не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Это подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, в Москве не сильно переживают по этому поводу:

"Мы тоже не на 100% разделяем белорусские внешнеполитические установки. Это ничего не значит", – отметил министр в интервью "Коммерсанту".

Лавров подчеркнул, что у РФ и Беларуси есть программа совместных действий по вопросам внешней политики, а к признанию Крыма Москва "никого не принуждает".

Куда хуже отказ белорусского лидера разместить на территории республики российскую военную авиабазу, поскольку это касается безопасности и обороноспособности государства.

"Это действительно неприятный эпизод", – заявил Лавров.

Однако российская сторона склонна доверять словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, который "неоднократно говорил", что "Белоруссия – союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", указал министр.