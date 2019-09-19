Новый состав парламента не изменит курс Минска

После парламентских и президентских выборов руководить Белоруссией будут люди, которые приносят пользу республике уже сейчас. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в четверг, 19 сентября.

"Тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных", – подчеркнул Батька на совещании в Минске.

Передавать власть по наследству Лукашенко тоже не собирается. Он дал понять, что недоволен людьми, которые рассуждают о том, какие теплые местечки президент готовит своим детям:

"Никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать и кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", – цитирует БелТА президента.

Парламентские выборы в Белоруссии состоятся в ноябре 2019 г., очередные выборы президента должны пройти в 2020 году. Ранее Лукашенко, который является бессменным руководителем государства с 1994 г., отказался досрочно складывать полномочия.