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После парламентских и президентских выборов руководить Белоруссией будут люди, которые приносят пользу республике уже сейчас. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в четверг, 19 сентября.
"Тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных", – подчеркнул Батька на совещании в Минске.
Передавать власть по наследству Лукашенко тоже не собирается. Он дал понять, что недоволен людьми, которые рассуждают о том, какие теплые местечки президент готовит своим детям:
"Никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать и кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", – цитирует БелТА президента.
Парламентские выборы в Белоруссии состоятся в ноябре 2019 г., очередные выборы президента должны пройти в 2020 году. Ранее Лукашенко, который является бессменным руководителем государства с 1994 г., отказался досрочно складывать полномочия.
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