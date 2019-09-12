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Лукашенко заговорил о преемнике

Лукашенко проговорился о преемнике
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Главное для Батьки, чтобы следующий политик сохранил страну

Белорусский президент Александр Лукашенко озаботился вопросом преемственности власти в республике.

"Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну", -

заявил Лукашенко 12 сентября во время назначения руководителей местных органов власти и послов. 

Он добавил, что и послы тоже должны выполнять эту задачу, напомнив, что в первые годы после развала СССР в МИД Белоруссии были сотрудники, которые "непонятно на кого работали".

В свою очередь бурорусский министр иностранных Владимир Макей ответил Лукашенко, что коллектив его ведомства отвечает поставленным президентом задачам, отмечает ТАСС.

Валентина МАЙОРОВА
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