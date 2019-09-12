Нибиру
- Виновата Нибиру: разгадана тайна Бермудского треугольника
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
Белорусский президент Александр Лукашенко озаботился вопросом преемственности власти в республике.
"Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну", -
заявил Лукашенко 12 сентября
во время назначения руководителей местных органов власти и послов.
Он добавил, что и послы тоже должны выполнять эту задачу, напомнив, что в первые годы после развала СССР в МИД Белоруссии были сотрудники, которые "непонятно на кого работали".
В свою очередь бурорусский министр иностранных Владимир Макей ответил Лукашенко, что коллектив его ведомства отвечает поставленным президентом задачам, отмечает ТАСС.
Лишение "Газпрома" части мощностей в ЕС назвали "совпадением"
В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы