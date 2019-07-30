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Без выборов: Лукашенко решил остаться у власти

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белоруссия обойдется без резких политических перемен

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не намерен покидать свой пост. Об этом он заявил на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной во вторник, 30 июля.

По его словам, все "будет по закону и в рамках Конституции": в 2019 г. состоятся  парламентские выборы, в 2020 г. – очередные выборы президента. И ни месяцем раньше.

"Несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго, это - полное заблуждение", – заявил Батька.

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Лукашенко является бессменным руководителем республики с 1994 года. Пятый срок его полномочий истекает в 2020 году. О намерении снова участвовать в президентских выборах Лукашенко пока не заявлял.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава Белоруссии собирается подать в отставку.

Николай ВИКТОРОВ
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