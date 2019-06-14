Центробанк рассказал о единой валюте России и Белоруссии

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что переговоры между Москвой и Минском по переходу на единую валюту пока еще только начинаются.
"Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте", –
приводит слова Набиуллиной РИА "Новости".
Она добавила, что речи о том, чтобы распространить эту практику на другие страны, не идет.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения общей валюты, однако это не должен быть российский рубль.
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