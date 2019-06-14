Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Центробанк рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com
Стороны приступили к обсуждению важного вопроса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что переговоры между Москвой и Минском по переходу на единую валюту пока еще только начинаются.

"Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте", –

приводит слова Набиуллиной РИА "Новости".

Она добавила, что речи о том, чтобы распространить эту практику на другие страны, не идет.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения общей валюты, однако это не должен быть российский рубль.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

"Апокалипсис" в Москве: на столицу обрушился небывалый ливень

Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей