Минск призвали не раздувать из мухи слона

Встревоженных белорусов успокоил генсек Североатлантического альянса. Как заявил Йенс Столтенберг, поводов для паники из-за военных учений у границы страны нет. Он сослался на то, что НАТО – альянс оборонительный.

"...все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО", – заявил генсек, добавив, что соседям не о чем беспокоиться, ибо альянс в проведении учений предсказуем. Об этом пишет РИА Новости.