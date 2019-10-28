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Встревоженных белорусов успокоил генсек Североатлантического альянса. Как заявил Йенс Столтенберг, поводов для паники из-за военных учений у границы страны нет. Он сослался на то, что НАТО – альянс оборонительный.
"...все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО", – заявил генсек, добавив, что соседям не о чем беспокоиться, ибо альянс в проведении учений предсказуем. Об этом пишет РИА Новости.
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