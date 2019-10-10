Белоруссия предъявила России счет за налоговый маневр

В Минске не раз заявляли, что нововведение российского правительства, получившее название "налоговый маневр", сильно ударило по бюджету республики. На сей раз Москве озвучили цифры потерь.

Так, по подсчетам белорусской стороны, из-за налогового маневра ее нефтяная сфера лишилась $400 млн. Аналогичные убытки страна понесет и в 2020 году, пожаловался министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Суммарно за два года 800 миллионов долларов: 400 миллионов в этом году и 400 миллионов в следующем", – цитирует главу Минфина РИА "Новости".

Многочисленными заявлениями об ущербе белорусы как бы намекают на то, что спасти ситуацию поможет компенсация от России. Однако их финансовые надежды буквально тают на глазах.

В российском правительстве поставили на место коллег из соседнего государства, подчеркнув, что Москва не имеет отношения к белорусским убыткам из-за инициативы. У нее нет финансовый обязательств перед Минском в связи с налоговым маневром, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".